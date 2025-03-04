Демократы планируют насолить Трампу
Несколько демократов хотят помешать выступлению президента США Дональда Трампа в американском конгрессе.
Как передает Day.Az, об этом 4 марта сообщил новостной сайт Axios, ссылаясь на источники.
Уточняется, что многие из них обсуждают прямой срыв выступления, также кто-то собирается сидеть с "каменными лицами" и отказываться аплодировать во время всей речи президента.
Как пишет Axios, законодатели-демократы могут принести плакаты с антитрамповскими лозунгами против политики нынешней администрации, По словам многочисленных источников, обсуждались хлопушки, красные карточки и другой реквизит.
Отмечается, что подобными мерами законодатели хотят "выразить свое возмущение" администрации США.
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