Состоялось открытие I Республиканского фестиваля имени Фикрета Амирова

В Союзе композиторов Азербайджана состоялось торжественное открытие I Республиканского музыкального фестиваля имени Фикрета Амирова, посвященного 90-летнему юбилею Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, сообщает Day.Az.

Фестиваль, организованный министерством культуры, Союзом композиторов и Гянджинской филармонией, пройдет с 4 по 9 марта на различных концертных площадках столицы и Гянджи.

Первое мероприятие фестиваля состоялось в Концертном зале имени Узеира Гаджибейли, где прошел научный семинар на тему "Роль Фикрета Амирова в развитии азербайджанской музыкальной культуры". Вступительным словом семинар открыла председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде. Подчеркнув новаторский характер творчества Фикрета Амирова, она отметила его заслуги в общемировой и национальной музыкальной культуре.

Далее художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист республики, директор Гянджинской филармонии Рамиль Гасымов рассказал о концертах и мероприятиях, которые будут представлены в программе в исполнении ведущих коллективов и солистов страны.

Творческий вечер продолжил показ документального фильма "Фикрет Амиров", созданного известным сценаристом и режиссером, заслуженным деятелем искусств Джахангиром Зейналлы.

На семинаре были прослушаны доклады, посвященные различным областям творчества выдающегося композитора. О симфонических мугамах Фикрета Амирова рассказала доктор искусствоведения, доцент Лейла Зохрабова. Об особенностях оперы "Севиль" говорила доктор философии по искусствоведению, доцент Лейла Гулиева. Отражению национальной идеологии в творчестве Фикрета Амирова посвятила свое выступление доктор философии по искусствоведению, доцент Гюллю Исмайлова. Восточные темы в творчестве Ф. Амирова осветила научный работник БМА имени Узеира Гаджибейли Фидан Насирова-Ахмедова, а отображение национальных традиций в творчестве Фикрета Амирова было раскрыто в выступлении музыковеда Айсель Керим. Модератором мероприятия была заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Сеадет Тахмиразгызы.

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