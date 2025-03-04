Корреспонденту Trend вручен Почётный диплом министерства культуры Азербайджана

Главе отдела культуры АМИ Trend, обладателю государственной медали "Терегги" Вугару Иманову вручен Почётный диплом министерства культуры Азербайджана "За заслуги в развитии культуры Азербайджана" за подписью министра Адиля Керимли, передает Day.Az.

Церемония награждения прошла в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана в рамках нового проекта Научно-методического и квалификационного центра культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана под названием "Закулисье культуры: тайны журналистики".

Первым гостем проекта стал Вугар Иманов. Цель проекта, приуроченного к 150-летию азербайджанской национальной прессы - повышение интереса молодых журналистов к журналистике в сфере культуры, расширение их деятельности в этом направлении, получение практических навыков.