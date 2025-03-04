Немецкая компания создаст для бундесвера гиперзвуковой аппарат

Немецкая компания POLARIS Spaceplanes получила от Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и поддержке в эксплуатации бундесвера контракт на создание гиперзвукового исследовательского аппарата. Об этом сообщает издание European Spaceflight, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно контракту компания должна разработать многоразовый гиперзвуковой аппарат, предназначенный для исследований в военных и научных целях. Одна из второстепенных задач изделия - запуск малых спутников при помощи одноразовой ракетной ступени.

В октябре 2024-го издание сообщило, что POLARIS Spaceplanes получила разрешение на полеты космоплана MIRA II с ракетным двигателем.