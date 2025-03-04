Банк ABB, постоянно радующий своих клиентов приятными сюрпризами, запустил новую лотерейную кампанию. Кампания "Счастливые платежи" предназначена для клиентов, совершающих покупки в супермаркетах "ARAZ".

Лотерея будет продолжаться до 31 мая 2025 года включительно. Чтобы воспользоваться возможностью акции, необходимо до этой даты оплачивать покупки в супермаркетах "ARAZ" с помощью карт Банка ABB через POS-терминалы ABB и сканировать клиентскую карту "ARAZ" на кассе.

Каждые 20 AZN покупки дают 1 шанс. Если оплата производится картами Банка ABB MasterCard, количество шансов удваивается.

Лотерея будет проходить в 3 тиража:

1-й тираж: 1 марта - 31 марта

2-й тираж: 1 апреля - 30 апреля

3-й тираж: 1 мая - 31 мая

Розыгрыши будут проведены в следующие даты:

1-й тираж: 17 апреля

2-й тираж: 15 мая

3-й тираж: 19 июня

Все тиражи будут проводиться в прямом эфире на Facebook-странице Банка ABB в 17:00.

Призы каждого тиража:

Главный приз - 4 автомобиля "Cherry Tiggo 2 Pro Max"

9 смартфонов "iPhone 16 Pro" (128 GB)

9 смарт-часов "Apple Watch Series 10"

9 наушников "AirPods 4"

В лотерее один клиент может выиграть только один раз. Накопленные шансы обнуляются после каждого тиража. После окончания тиража платежи, совершенные в рамках кампании, будут засчитываться в новый тираж. Количество шансов не ограничено.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.