Омбудсмен Азербайджана посетила армян, обвиняемых в военных преступлениях

С участием уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой и членов Национальной превентивной группы по предотвращению пыток состоялось посещение места временного содержания и следственного изолятора Службы государственной безопасности.

Как сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена, в ходе посещения прошли встречи омбудсмена в индивидуальном порядке со многими обвиняемыми, в числе которых были Р.Варданян, А.Арутюнян, А.Гукасян, Б.Саакян, Д.Бабаян и другие. В ходе конфиденциального приема были заслушаны обращения этих лиц, на месте изучено состояние обеспечения их прав.

Во время посещения, в котором также принимал участие член Национальной превентивной группы, врач по профессии, были в индивидуальном порядке выслушаны обращения содержащихся лиц, в том числе Р. Варданяна и Б. Саакяна, которым также провели медицинский осмотр. Заявив, что с момента их задержания к ним проявлялось гуманное отношение, они не подвергались какой-либо дискриминации или плохому обращению, обеспечены нормальными условиями содержания и медицинским обслуживанием, а также неоднократно проводились их встречи с омбудсменом и Международным комитетом Красного Креста, они выразили благодарность за очередной прием.

В рамках посещения на месте были изучены условия содержания в учреждении - вопросы медицинского обслуживания, питания, а также установлено, что задержанным лицам без каких-либо различий обеспечены их права, необходимая медико-психологическая служба, доступ к юридической помощи и информации.

Принятым лицам были представлены законодательные акты о механизмах обращения по их правам, информационные публикации о возможностях обращения через Колл-центр омбудсмена "916".