Bakcell открыл новый Центр Обслуживания Клиентов в Сумгаите

Лидер в сфере инноваций и скорости, компания Bakcell, открыла новый Центр Обслуживания Клиентов в городе Сумгаит. Новый центр предлагает абонентам более удобные, быстрые и современные услуги, создавая уникальный опыт для клиентов.

Расположенный по адресу улица Сулх 196, новый Центр Обслуживания Клиентов предоставляет не только традиционные услуги, но и возможность познакомиться с последними технологическими новшествами компании Bakcell. В центре клиенты могут воспользоваться современными технологическими решениями, а также получить подробную информацию об услугах, на основе искусственного интеллекта. К примеру, электронные киоски и система управления очередями обеспечивают более качественное и оперативное обслуживание клиентов.

Стоит отметить, что новый Центр Обслуживания Клиентов в Сумгаите стал 21-м по счету центром Bakcell в стране.

О компании Bakcell

Bakcell - это первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.