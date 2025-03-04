Предприняты первые шаги для увеличения поставок казахстанской нефти через Азербайджан

Между Азербайджаном и Казахстаном налажено эффективное сотрудничество в сфере энергетики. Сегодня казахстанская нефть поступает на мировые рынки через Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов местным телеканалам.

Министр отметил, что с марта 2023 года по конец прошлого года через Азербайджан было транспортировано 2,5 миллиона тонн нефти.

"У нас есть конкретные планы по увеличению этих объемов, и уже сделаны первые шаги в этом направлении", - добавил он.

Министр также рассказал о важности Среднего коридора.