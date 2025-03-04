https://news.day.az/politics/1734487.html В Баку ответили на заявления Пашиняна Армения не должна уклоняться от своих обязательств по открытию коммуникаций в регионе. Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Новость обновляется
В Баку ответили на заявления Пашиняна
Армения не должна уклоняться от своих обязательств по открытию коммуникаций в регионе.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Новость обновляется
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