В Баку ответили на заявления Пашиняна

Армения не должна уклоняться от своих обязательств по открытию коммуникаций в регионе.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

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