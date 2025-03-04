Страны ОПЕК+ могут нарастить добычу нефти

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие добычу нефти, с началом постепенного наращивания добычи могут увеличить производство в апреле на 138 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Day.Az, это следует из подсчетов ТАСС на основе графиков по добыче нефти, утвержденных странами альянса на встрече 5 декабря.

При этом графики не учитывают объем компенсации недосокращенных объемов добычи нефти, которые допустили некоторые страны ОПЕК+. Обновленный график компенсаций должен быть представлен в секретариат ОПЕК до 17 марта.

Россия в апреле может нарастить добычу нефти на 26 тыс. б/с, до 9,004 млн б/с, Саудовская Аравия - на 56 тыс. б/с, до 9,034 млн б/с.