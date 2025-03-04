Каких объемов достиг экспорт Турции за прошлый год?

За первые два месяца текущего года объем экспорта Турции достиг 41,9 млрд долларов, что на 2,1 проц больше показателя января-февраля 2024 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат 4 февраля на пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, непосредственно в феврале Турция экспортировала продукцию на 20,8 млрд долларов, что "является позитивным следствием экономической программы Анкары".

Он особо отметил рост поставок турецкой продукции в страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ). "В январе-феврале текущего года объем поставок турецкой продукции в страны ОТГ вырос на 9,2 проц, что не может не радовать", - сказал турецкий министр.

Глава Минторга далее привлек внимание к показателям снижающейся инфляции и безработицы. "В январе этого года безработица в Турции опустилась до уровня 8,4 проц, что стало самым высоким показателем занятости с 2013 года. При этом инфляция в стране в феврале опустилась до 39,05 проц - минимума последних 20 месяцев", - констатировал министр.

О. Болат прокомментировал также ситуацию на мировых рынках, отметив, что решение администрации США о введении дополнительных пошлин для КНР, стран ЕС, Канады и Мексики усиливает "торговые войны" и приводит к неопределенности в глобальной торговле.