Украина ищет замену системам Starlink

Украина пытается разработать альтернативную систему связи для военных на случай, если США решат отключить системы Starlink, которыми сейчас пользуются ВСУ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом украинский чиновник сообщил журналу The Economist, комментируя решение Вашингтона приостановить оказание военной помощи Киеву.

"У нас есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, а более масштабное - за три месяца", - утверждает собеседник издания. Он признает, что переход на новые системы будет крайне сложным и обернется потерями на поле боя.

Проект глобальной спутниковой системы связи Starlink разработан компанией SpaceX, которой владеет Илон Маск. Работа Starlink на Украине финансируется Польшей, но контролируется США. Для ВСУ эти системы незаменимы, отмечает журнал.