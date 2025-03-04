Можно ли получить компенсацию, если купленный за границей авто сгорел в дороге?

В Азербайджане внезапно загорелся грузовой автомобиль с двухэтажным прицепом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, инцидент произошел прошлой ночью на 95-м километре платной автодороги Баку-Губа.

На место происшествия были вызваны пожарные. Другие три автомобиля в прицепе были защищены от огня.

Хотя такие случаи не так часто случаются, возникает вопрос: компенсируется ли ущерб?

Предприниматель, специализирующийся на перевозке автомобилей из-за рубежа, Али Алиев, отметил, что даже если в автомобиле первого владельца происходит какая-либо неисправность, компании берут на себя эти расходы.

Что касается случая, когда несколько автомобилей повреждаются или сгорают, то ущерб пострадавшим возмещается в полном объеме.

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