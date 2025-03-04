Эстонская компания рассматривает новые возможности сотрудничества с Азербайджаном

Эстонская компания Jarva County Vocational Training Centre рассматривает новые возможности сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил глава компании Jarva County Vocational Training Centre Реин Оселин.

"В связи с развитием образования в Азербайджане мы сотрудничаем с Бардинским профессиональным лицеем уже 7 лет. Сегодня я с гордостью могу сказать, что мы достигли поставленных целей, и школа продолжает успешно функционировать. Также мы рассматриваем новые возможности сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования",- сказал он.

Оселин подчеркнул, что качество образования в Эстонии очень высокое, и страна входит в число лидеров по этому показателю на мировом уровне.