Эстонская компания рассматривает новые возможности сотрудничества с Азербайджаном
Эстонская компания Jarva County Vocational Training Centre рассматривает новые возможности сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования.
Как передает Day.Az, об этом Trend заявил глава компании Jarva County Vocational Training Centre Реин Оселин.
"В связи с развитием образования в Азербайджане мы сотрудничаем с Бардинским профессиональным лицеем уже 7 лет. Сегодня я с гордостью могу сказать, что мы достигли поставленных целей, и школа продолжает успешно функционировать. Также мы рассматриваем новые возможности сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования",- сказал он.
Оселин подчеркнул, что качество образования в Эстонии очень высокое, и страна входит в число лидеров по этому показателю на мировом уровне.
"Мир меняется, и появляются новые вызовы и решения. Это касается таких вопросов, как изменение климата, экономика, политика и искусственный интеллект. Эти изменения создают новые препятствия и сложности, особенно в сфере образования, потому что оно напрямую влияет на навыки, которыми будут обладать люди в будущем. Например, Эстония провела реформу в области профессионального образования: вместо 3-летней программы была разработана 4-летняя. В результате цифровые навыки учащихся значительно улучшились. Это означает, что наши ученики будут лучше подготовлены к будущим изменениям, и их конкурентоспособность возрастет", - добавил он.
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