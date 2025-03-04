Турция запускает новый маршрут грузоперевозок в рамках Среднего коридора

Будет запущен новый маршрут для грузоперевозок со стороны Турции в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает Day.Az, об этом сказал генеральный директор и председатель правления Железных дорог Турции TCDD Transportation Уфук Ялчын.

Он объявил о планах открыть новый транспортный коридор в рамках ТМТМ для облегчения грузоперевозок с востока на запад Турции. Основная цель проекта - снизить нагрузку на тоннель Мармарай в Стамбуле.

"В настоящее время перевозки осуществляются по озеру Ван между Ваном и Татваном с использованием двух паромов, которые были полностью модернизированы в 2017 году. Эти паромы выполняют по два рейса в день в обоих направлениях. По этому маршруту перевозятся грузы из Ирана и Туркменистана на западные регионы Турции. Однако текущие доходы от перевозок покрывают только около 15% расходов. Несмотря на это, маршрут имеет стратегическое значение для перевозок между Востоком и Западом", - сказал он.

По словам Ялчына, чтобы уменьшить перегруженность тоннеля Мармарай, в течение двух месяцев планируется запуск железнодорожного парома между Балыкесиром (Бандырма)и Текирдагом через Мраморное море. Этот новый маршрут позволит увеличить количество ночных грузовых поездов, проходящих через Мармарай, и предотвратит заторы.