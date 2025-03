https://news.day.az/hitech/1734398.html

Глава Apple анонсировал выход MacBook Air

Глава Apple Тим Кук анонсировал выход нового устройства американского бренда на неделе. Соответствующий пост Кук опубликовал в своем X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Предприниматель выложил короткое видео с фразой There's something in the Air ("В воздухе что-то витает") и подписал словами "На этой неделе".