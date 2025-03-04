Глава Apple анонсировал выход MacBook Air

Глава Apple Тим Кук анонсировал выход нового устройства американского бренда на неделе. Соответствующий пост Кук опубликовал в своем X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предприниматель выложил короткое видео с фразой There's something in the Air ("В воздухе что-то витает") и подписал словами "На этой неделе". По мнению журналистов издания 9to5Mac, Тим Кук явно намекнул на выход ультрабука MacBook Air, обыграв сходство слова "воздух" на английском с названием продуктовой линейки компьютеров.

"Это не очень тонкий намек на то, что Apple объявит о выпуске нового MacBook Air на этой неделе", - заметили авторы медиа. Ожидается, что ноутбук получит новый процессор M4, девайс будет доступен в двух вариантах - 13 и 15 дюймов.