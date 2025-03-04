Абонементные концерты Азербайджанской филармонии - купленный один раз билет…

После длительного перерыва, с ноября 2022 года, абонементные концерты, организованные Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана возобновили свою деятельность. Абонементные концерты проходят с ноября 2023 года каждую субботу в 15:00 в Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Филармонии, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

15 февраля состоялся концерт Хоровой группы Государственного ансамбля песни и танца Азербайджана имени Фикрета Амирова. Под руководством художественного руководителя, заслуженной артистки Наалы Барателиа и концертмейстеров Лалы Багирзаде и Фардина Илхама Мухаммедзаде, с участием солистов Замины Агаевой, Сабины Ализаде, Рашада Гасанова и Фуада Гасанова были представлены произведения азербайджанских композиторов.

1 марта состоялся "Концерт молодых талантов". В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Отметим, что желающие попасть на концерты могут приобрести билеты в кассах нашего города и на iticket.az. Абонементный билет, купленный один раз, действителен для концертов, организованных в течение месяца.

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