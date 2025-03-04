В израильской прессе опубликована статья о Ходжалинском геноциде

На израильском новостном сайте Israel National News Arutz Sheva опубликована статья под заголовком "Разделенная боль. Еврейские общины чтят память жертв геноцида", посвященная Ходжалинскому геноциду.

Об этом во вторник передает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В статье говорится о том, как тысячи еврейских общин азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле и других странах мира, чтят память жертв резни, произошедшей в Ходжалы 33 года назад. Указывается, что еврейские общины зажигают свечи, читают молитвы и проводят церемонии в память о погибших в Ходжалы, выражая таким образом уважение к их памяти.

Раввин общины Сафарад в Баку Замир Исаев подчеркнул, что азербайджанцы оказали Израилю большую поддержку во время резни в Израиле 7 октября 2023 года. Он также отметил, что в еврейской школе под руководством раввина была проведена мемориальная церемония, посвященная памяти жертв Ходжалинского геноцида.

В статье особо отмечается, что в Азербайджане демонстрируется солидарность по отношению к Государству Израиль и евреям.

"Общие страдания Азербайджана и Израиля стали мостом надежды и единства между двумя народами, что укрепило дипломатические связи и взаимную поддержку на международной арене", - отметил на церемонии памяти о Ходжалинской трагедии, организованной в Израиле Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "Azİz", президент Ассоциации Адам Амилов.

Поолностью статью можно прочитать перейдя по ссылке: https://www.israelnationalnews.com/news/404585.