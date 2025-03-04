Скандальный Вардан Гукасян арестован в США

Стало известно, куда подевался скандальный Вардан "Дог" Гукасян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Гукасян был арестован сотрудниками таможни и иммиграционной службы США и содержится под стражей в Лас-Вегасе, штат Невада.

Ему грозит депортация.

28 февраля партия Гукасяна распространила заявление, в котором отмечалось, что связь с ним прервана и место его нахождения неизвестно с 21 февраля. Его сторонники намеревались провести акцию у посольства США с требованием выяснить его судьбу. Позже появились слухи о том, что "Гукасян в тяжелом состоянии доставлен в больницу из-за проблем с сердцем".

По данным американской иммиграционной службы, 47-летний Гукасян прибыл в США 19 февраля 2022 года, но не покинул страну в установленные сроки, из-за чего были запущены официальные процессы, связанные с его иммиграционным статусом.

"Гражданин Армении Вардан Юрикович Гукасян находится под стражей ICE в Лас-Вегасе, штат Невада. Он был задержан сотрудниками иммиграционной службы 20 февраля и помещен под стражу в связи с нарушением иммиграционного законодательства США. Гукасян прибыл в США 19 февраля 2022 года, но не покинул страну в предусмотренный срок", - сообщила Смок.

Ранее партия ДОК выступила с заявлением, в котором утверждала, что Гукасян "находится под контролем" американских властей, но не арестован.