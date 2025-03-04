В Турции призвали международное сообщество признать Ходжалинский геноцид

В столице Турции, Анкаре, а также в городах Анталья и Кайсери прошли памятные мероприятия, посвященные 33-й годовщине Ходжалинского геноцида. На мероприятиях сначала минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов обеих стран, погибших за Родину. Были исполнены государственные гимны Азербайджана и Турции.

Об этом Day.az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что памятное мероприятие в Анкаре под названием "Пламя в сердце нации: боль Ходжалы" организовано посольством Азербайджана в Турции, Федерацией турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF), Фондом политических и стратегических исследований Турции (TÜRPAV), Азербайджанской ассоциацией социальной поддержки и культуры "Азафлы", Центром культуры тюркского мира и Ассоциацией продвижения и солидарности Анкара - Баку.

Советник посольства Азербайджанской Республики в Турецкой Республике Эльдар Алиев, заместитель председателя муниципалитета Анкара Бююкшехир Фарук Койлюоглу, советник председателя TADEF Парвиз Мамедзаде и представители политических партий в своих выступлениях осудили Ходжалинский геноцид как самую кровавую и страшную трагедию в истории человечества. Они отметили необходимость признания геноцида международным сообществом, расценив Ходжалинский геноцид как общую боль не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии с участием ряда ведущих университетов Турции. В завершение перед участниками мероприятия выступил народный артист Алихан Самедов.

В мероприятии, организованном Ассоциацией культуры и солидарности Азербайджан-Анталья, Организацией тюркских очагов Антальи и Сообществом тюркского мира в Университете Акдениз приняли участие члены ассоциации из Киркука, разных регионов Казахстана и Кыргызстана, а также председатель Общества единства и солидарности иракских туркменов Куршад Чавушоглу, наши соотечественники из Южного Азербайджана, студенты Университета Акдениз. Сначала участники ознакомились с фотовыставкой, посвященной Ходжалинскому геноциду, в фойе университета.

Председатель Ассоциации культуры и солидарности Азербайджана в Анталье Азер Исмаил и председатель Организации тюркских очагов Антальи Абдулла Уйсал подчеркнули, что Ходжалинский геноцид является преступлением против человечности, отметили необходимость признания этого геноцида международным сообществом. Докладчик, профессор Тогрул Исмаил сделал обширную презентацию об истории Ходжалинского геноцида, его анализе с точки зрения международного права. После презентации участники получили более подробную информацию, задав докладчику вопросы по теме.

В "Доме Азербайджана" в районе Талас города Кайсери также почтили память жертв Ходжалы. В мероприятии участвовали заместитель губернатора Кайсери Аднан Тюркдамар, председатель муниципалитета Талас Мустафа Ялчин, председатель муниципалитета Меликгази Мустафа Паланчыоглу, начальник управления полиции Кайсери Атанур Айдын, ректор Университета Кайсери профессор Куртулмуш Карамустафа, директор Управления культуры и туризма Кайсери Шукру Дурсун, представитель SOCAR в Кайсери Синан Темур, руководители отделений Партии националистического движения (ПНД) и Партии справедливости и развития (АК партия) в Кайсери, представители НПО и общественности.

На мероприятии были затронуты исторические аспекты, связанные с геноцидом, подчеркнута важность признания этого геноцида международным сообществом. Затем участники мероприятия возложили цветы к памятнику Ходжалы, установленному в Парке азербайджанского братства.