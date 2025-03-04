Фашистские корни Армении: культ Нжде и пропаганда нацизма

"Мало кто знает, что в Армении весьма активно заявляли о своих исторических правах на фашистскую идеологию": новое видео Youtube-канала VMedia интригует с самого начала.

В частности, речь идет о высказываниях последнего премьер-министра дашнакской Армении (1918-1921 гг.) Симона Врацяна, который со страниц издававшегося в Париже дашнакского журнала "Дрошак" ("Знамя") обвинил Бенито Муссолини в плагиате проповедуемых им идей фашизма. А именно в заимствовании их из программы партии "Дашнакцутюн".

При этом VMedia подчеркивает, что если в 1926 году мир ещё не знал, что такое фашизм, и в армянской среде не очень понимали, стоит ли претендовать на столь сомнительные "авторские права", то оправдать политику современной Армении, где сохраняется культ вокруг исторических фигур, связанных с фашистами, уже ничем не получится.

После распада СССР в современной Армении создан впечатляющий культ вокруг Гарегина Нжде, а с 2004 года "нждеизм" был провозглашен в Армении официальной идеологией.

Гарегин Нжде, который во время Второй Мировой войны служил платным агентом SD, считается основоположником армянской нацистской идеологии - "цехахронизма". В Армении эта идеология стыдливо именуется "родопоклоннической", но от этого не перестаёт быть фактически фашисткой. Правящей Республиканской партией Армении даже была подготовлена и издана агитационная брошюра, посвященная Нжде и его идеям. В фильме цитируется автор этой книжки - Мушвиг Лалаян, который, по сути, высказал претензию на первородство "цехакрона" в сравнении с нацизмом и фашизмом.

"Наверное, поэтому первый президент Армении рассуждал о тяжком преступлении против человечности как об исполнении "армянской мечты". Второй президент, Роберт Кочарян, заявил о "генетической несовместимости" армян и азербайджанцев. Третий, Серж Саргсян, хвастался личным участием в Ходжалинской резне, геноциде. А нынешний премьер-министр, Никол Пашинян, извивается всеми силами, как уж на сковороде, только бы не допустить возвращения в Армению изгнанных азербайджанцев", - подчеркивается в фильме VMedia.