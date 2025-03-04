Махмуд Аббас выразил готовность провести всеобщие выборы в стране

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о своей готовности провести всеобщие выборы на всех палестинских территориях в течение года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил на открытии чрезвычайного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), который проходит в новой административной столице Египта.

"Хотели бы подтвердить, что мы полностью готовы к тому, чтобы провести всеобщие выборы - как президентские, так и парламентские - в течение года, если позволят обстоятельства", - сказал Аббас. Трансляцию чрезвычайного саммита ЛАГ вела канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Президент Палестины указал, что имеет в виду проведение выборов не только на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, но и в секторе Газа.

Аббас также подчеркнул, что возглавляемая им Палестинская национальная администрация (ПНА) будет управлять сектором Газа и направит туда свои силы безопасности после того, как они пройдут соответствующую подготовку в Египте и Иордании. Он заявил, что одобряет египетский план восстановления анклава, и призвал сформировать министерский комитет, члены которого продемонстрировали бы его мировым лидерам, в том числе администрации США. "Прошу президента [США Дональда] Трампа поддержать реконструкцию Газы без выселения оттуда палестинцев и никак иначе", - объявил глава ПНА.