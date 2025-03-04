Очередное сумасшествие Пашиняна

Автор: Эльчин Алыоглу,

директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянское государственное новостное агентство "Арменпресс" опубликовало очередную статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В статье под заголовком "О каналах коммуникации между Арменией и Азербайджаном" Пашинян утверждает, что не имеет односторонних обязательств по открытию коммуникаций, а обе стороны должны открыть транспортные и экономические связи. В то время как дороги Армении якобы открыты для Азербайджана, в Баку заявляют, что доступ по-прежнему заблокирован. В 2022 году Ереван, оказывается, предложил открыть три пункта пропуска, что, по его версии, позволило бы азербайджанскому транспорту перемещаться через Армению, однако это не было реализовано из-за отказа Азербайджана.

Пашинян предлагает начать железнодорожное сообщение Зангилан-Мегри-Ордубад и Ерасх-Ордубад-Мегри, обеспечив транзит на условиях, которые, по ее словам, не ущемляют суверенитет сторон. Также премьер-министр Армении утверждает, что готова предоставить транзитные коридоры по тем же условиям, что предлагает Иран, если Азербайджан не согласится. Однако Баку требует "беспрепятственного" транзита, что, по мнению армянских властей, является причиной отказа Азербайджана от предложенных решений.

В целом, Пашинян заявляет, что готов открыть все региональные коммуникации, включая связь между западным Азербайджаном и Нахичеванью, и ждет согласия Баку.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь устроил словесный спектакль, отчаянно цепляясь за тему разблокировки коммуникаций. В потоке сознания, замаскированном под "официальную позицию", он обвиняет Азербайджан в том, что Баку якобы эксплуатирует этот вопрос. Но давайте разберемся по фактам.

Кто на самом деле эксплуатирует тему разблокировки? Ведь Азербайджан уже давно вывел этот вопрос за рамки мирного договора, сосредоточившись на иранской альтернативе и железной дороге Нахчыван-Карс. Баку не намерен тратить годы на бесполезные переговоры с Ереваном, который последовательно срывает все договоренности.

Тему коммуникаций поднял сам Пашинян в ноябре 2023 года, а теперь пытается перевернуть реальность с ног на голову. Если кому-то и выгодно муссировать этот вопрос, так это самому Еревану, который жаждет сохранить интерес Запада к своей мифической "жертве".

Кроме того, Армения не выходит из трехсторонней комиссии по разблокировке, хотя Пашинян громко заявляет, что их предложения направлены "напрямую Баку". Если Армения так уверена в своей позиции, то зачем им продолжать этот цирк? Почему не выйти из формата, где есть Россия, если армянская сторона, как утверждает, "не согласна" с ее решениями?

Все утверждения Пашиняна построены на истеричных заявлениях о том, что Армения якобы не обязана передавать какие-либо функции третьей стороне. Хорошо. Тогда почему Армения предлагала передать контроль международной организации в 2022 году, обсуждала "аутсорсинг" таможенных и паспортных проверок, и ныне истерично требует, чтобы транспортный коридор не контролировал сам Азербайджан, а кто-то третий?

Все это лишь подтверждает главный страх Еревана - потеря последнего рычага давления в регионе.

Пашинян утверждает, что Армения готова предоставить Азербайджану "безопасную и упрощенную систему транзита". Однако на практике Армения 30 лет блокировала все коммуникации и продолжает это делать сейчас. Где были эти "предложения" в 2021-2022 годах, когда Азербайджан предлагал конкретные решения? Если все так просто, почему армянская сторона не открыла железнодорожное сообщение Зангилан-Мегри-Ордубад, о котором сейчас заявляет? И почему Баку должен верить тем, кто громогласно отрицает свои же обещания на следующий день?

Никол Пашинян умышленно искажает реалии. Согласно пункту 9 Трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения обязалась обеспечить "беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов" между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Эта дорога должна работать без препятствий, но Армения уже более трёх лет саботирует этот процесс.

В отличие от Армении, Азербайджан не блокирует никакие транспортные пути. Грузовые и пассажирские перевозки между Азербайджаном и Турцией, Грузией, Ираном и Россией функционируют в обычном режиме. Однако со стороны Армении нет реальных действий по выполнению договорённостей - есть лишь пустая риторика.

Никакие транспортные маршруты, заявленные Пашиняном, в реальности не работают. Армения так и не приняла официальных решений о реальном открытии границы. Говоря о готовности открыть дороги, Пашинян скрывает, что азербайджанским грузовикам предлагалось проезжать через армянскую территорию с полным армянским контролем, включая паспорта и таможню. В отличие от предложенного беспрепятственного коридора, Армения хочет оставить все рычаги в своих руках, чтобы продолжать шантажировать Азербайджан в любой момент.

Азербайджан требует выполнения достигнутых договорённостей, а не фиктивных предложений, которые не соответствуют духу Трёхстороннего заявления.

Армянское "предложение" о транзите не имеет ничего общего с беспрепятственным коридором, о котором идёт речь в мирных договорённостях.

Пашинян предлагает обычный таможенный и пограничный контроль, который полностью противоречит изначальным договорённостям. В то время как Азербайджан обеспечивает беспрепятственный проезд армянских граждан через свою территорию в Россию и Грузию, Армения настаивает на полном контроле, превращая транзитный маршрут в инструмент политического давления.

Кроме того, для транзита железнодорожного транспорта Армения не предпринимает никаких действий по восстановлению инфраструктуры. Участок железной дороги Ерасх-Ордубад, на который ссылается Пашинян, разрушен с 1990-х годов, и до сих пор Армения не сделала ничего для его реконструкции.

Попытка привлечь международные организации к контролю над транзитом - очередной саботаж с армянской стороны. Азербайджан не нуждается в посредничестве, потому что Армения просто обязана выполнить своё обещание без каких-либо дополнительных условий.

Фактически, этот шаг - продолжение политики затягивания вопроса, чтобы Армения могла сохранить возможность блокировать транспортный коридор в любой удобный для неё момент.

Пашинян снова манипулирует фактами. Армения и так потеряла контроль над своим внешним транспортным сообщением, а Россия обеспечивает безопасность армянских границ и коммуникаций.

Более того, сам Пашинян ранее заявлял о готовности открыть коммуникации по принципу экстерриториальности, но затем отказался от своих слов под давлением радикальных кругов в Армении.

Азербайджан действительно развивает инфраструктуру в обход Армении, но это - вынужденная мера из-за постоянных попыток Еревана блокировать мирный процесс.

Однако экономически и логистически прямое сообщение через Зангезур (Сюник) остаётся самым выгодным вариантом. Именно поэтому его поддерживают как Азербайджан, так и Турция, Россия и даже Иран, который заинтересован в расширении транзитных коридоров.

Таким образом, Пашинян пытается оправдать саботаж мирного процесса, прикрываясь созданными самим же Ереваном препятствиями.

Премьер-министр Армении утверждает, что, якобы "Армения готова обеспечить такие же транзитные условия, как Иран". Это ложь. Транзит через Иран работает без политических препятствий, в отличие от армянского маршрута, который Пашинян предлагает исключительно на условиях полного контроля со стороны армянских пограничников и таможенных служб.

Более того, Иран не создаёт политических барьеров для использования своих дорог, а Армения использует их как инструмент давления.

Никол Пашинян пытается представить себя сторонником мира, но на деле он продолжает саботировать реализацию достигнутых договорённостей.

Азербайджан не требует от Армении ничего, кроме выполнения её же обязательств.

Армения не открыла коммуникации, вопреки своим обещаниям, манипулирует условиями транзита, чтобы сохранить рычаги давления, саботирует железнодорожное сообщение, не вкладываясь в восстановление путей, использует международные организации для затягивания процесса.

Факты говорят сами за себя: Армения не заинтересована в мире, а Никол Пашинян продолжает строить свою политику на лжи и манипуляциях.

Все эти заявления - не более чем попытка сохранить в глазах ЕС и США образ "готовой к миру" Армении. Однако в действительности Баку давно нашел альтернативные маршруты и не зависит от капризов Еревана. А Запад не спешит спасать Армению, несмотря на все крики о "российском давлении". С каждым днем регион становится все менее зависимым от политики Армении, и это убивает последний инструмент торга, который оставался у Пашиняна.

Пашиняну пора перестать играть в жертву и признать реальность, ибо все рычаги давления на Баку утеряны, а экономическая и транспортная изоляция Армении - это выбор самой Армении. Азербайджан реализует собственные проекты и не зависит от позиции Еревана.

Любые слова Пашиняна - это не больше чем очередной фарс, в который уже никто не верит.