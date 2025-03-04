Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговорил с греческим премьером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. 

Как передает Day.Az, в ходе беседы лидеры выразили решимость продолжать совместную работу по укреплению двусторонних отношений, основанных на принципах добрососедства, дружбы и союзничества. 

Кроме того, Эрдоган поздравил Мицотакиса с днем рождения.