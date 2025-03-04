https://news.day.az/world/1734508.html Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговорил с греческим премьером Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Как передает Day.Az, в ходе беседы лидеры выразили решимость продолжать совместную работу по укреплению двусторонних отношений, основанных на принципах добрососедства, дружбы и союзничества.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговорил с греческим премьером
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Как передает Day.Az, в ходе беседы лидеры выразили решимость продолжать совместную работу по укреплению двусторонних отношений, основанных на принципах добрососедства, дружбы и союзничества.
Кроме того, Эрдоган поздравил Мицотакиса с днем рождения.
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