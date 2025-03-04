В США опасаются воссоединения Тайваня с КНР

Воссоединение Тайваня с материковым Китаем означало бы катастрофу для США с точки зрения их интересов в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

"Потеря Тайваня, его падение стало бы катастрофой для американских интересов", - заявил он, отвечая на вопрос о том, чем обернулось бы для США воссоединение Тайваня с материковым Китаем или поражение в случае возможного конфликта с КНР из-за Тайваня. По словам Колби, он считает "жизненно необходимым [для США] дать вооруженным силам возможность эффективным и разумным образом обеспечивать защиту Тайваня". При этом кандидат на пост замминистра обороны США признал, что "баланс сил в отношениях с Китаем <...> в значительной степени нарушен".

Колби отметил, что траты Тайваня на оборону на данный момент составляют менее 3%.

"Я согласен с президентом [США Дональдом] Трампом в том, что они, скорее, должны составлять 10% или около того", - подчеркнул он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая стоимость американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.