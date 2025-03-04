Консульский отдел посольства Азербайджана в Турции приостановит работу на 12 дней

Консульский отдел посольства Азербайджана в Турции не будет работать с 20 по 31 марта.

Об этом сообщило посольство Азербайджана в Турции на платформе "X", передает Day.Az.

"Согласно постановлению № 23 Кабинета министров от 15 февраля 2025 года, дни с 20 марта по 31 марта в связи с праздниками Новруз и Рамазан являются нерабочими. В эти дни консульский отдел посольства работать не будет", - говорится в публикации.