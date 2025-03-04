Где выпало больше всего снега в феврале?

В феврале на территории Азербайджана преобладали холодные воздушные массы. В течение 15 дней температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была ниже обычных значений, а средняя температура за месяц составила 3,6 градуса тепла.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов, максимальная температура наблюдалась 16 февраля, когда в Имишли было 18 градусов тепла, а в Баку и на Абшеронском полуострове - 15 градусов. Самая холодная погода наблюдалась 24-25 февраля: в Шахдаге температура опустилась до -23 градусов, а в Баку и на Абшеронском полуострове было -7 градусов.

По словам Махмудова, в феврале 2025 года в Баку и на Абшеронском полуострове в течение 10 дней шёл снег, при этом высота снежного покрова в столице составила 12 см.

В регионах наибольшее количество снега было зафиксировано в Балакян-Шекинской зоне, а в горных районах Загаталы (Алибей) высота снежного покрова достигла 82 см.