США не допустят появления у Ирана ядерного оружия

Глава администрации США Дональд Трамп не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в беседе с журналистами в стенах Конгресса США американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Политика президента [Трамп] совершенно ясна: мы не можем терпеть ядерное распространение, особенно в Иране. Это будет политикой [нынешней американской] администрации. Это было [в прошлом политикой Вашингтона], в том числе при первой администрации Трампа", - сказал Вэнс.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия согласилась помочь администрации Трампа в контактах с Тегераном по вопросам иранской ядерной программы. Они утверждают, что просьбу этого рода Трамп передал президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, состоявшегося 12 февраля. Москва считает, что Вашингтон и Тегеран должны решать все проблемы путем переговоров, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg.