Мексика введет ответные пошлины против США

Мексика введет ответные пошлины на товары из США, но остается открытой к поиску переговорного пути урегулирования проблемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум.

"Я хочу ясно заявить, что мы всегда будем стремиться к решению путем переговоров, как мы и предлагали, в рамках уважения нашего суверенитета. Однако одностороннее решение, принятое Соединенными Штатами, затрагивает национальные и иностранные компании, работающие в нашей стране, и затрагивает наших граждан. Поэтому мы решили ответить тарифными и нетарифными мерами", - заявила Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

По словам президента, ответные шаги Мехико "не направлены на экономическую или торговую конфронтацию". Она добавила, что о конкретных ответных мерах объявит на центральной площади столицы республики - Сокало - в воскресенье.

"К сожалению, это противоположно тому, что мы должны делать. А именно, следовать по пути дальнейшей интеграции наших экономик для укрепления нашего региона на фоне экономического и торгового прогресса других регионов", - добавила Шейнбаум. "Немыслимо, чтобы никто не задумывался о том, какой ущерб будет нанесен как гражданам, так и бизнесу в Соединенных Штатах из-за роста цен на товары, производимые в нашей стране, а также какой ущерб будет нанесен из-за отказа от создания рабочих мест в обеих странах. От этого решения никто не выиграет. Напротив, оно затронет народ, который мы представляем, мексиканский народ", - подчеркнула она.