В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян надеется, что Трамп будет исполнять декларацию о партнерстве между Арменией и США.

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Мало того, что Армения умудрилась подписать декларацию о партнерстве с США буквально за считанные дни до того, как в Вашингтоне сменилась администрация - так эти дурачки надеются, что Трамп будет эту декларацию исполнять!

Никол Пашинян заявил в интервью сегодня, что Вашингтон и Ереван должны стремиться реализовать подписанную ранее декларацию о сотрудничестве. Между Арменией и США подписан документ, который мы должны рассматривать в качестве повестки дня и стремиться к его реализации. Мы надеемся, что в его рамках будут раскрыты и усилены существующие возможности", - заявил Воваевич на голубом глазу.

Удивительный он фрукт, конечно. Не помнишь, каким был Трамп в первый срок в Белом доме? Ну так посмотри, как он ведет себя в последние недели, в конце-то концов. Тебе дали пинка - а ты с настоящим ослиным упрямством продолжаешь надеяться, что Армения и США - партнеры навеки?

Автор - HSF