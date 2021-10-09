МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило Грузии соболезнования.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД.

"Глубоко опечалены известием об обрушении семиэтажного жилого дома в Батуми. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан выражает солидарность с дружественной Грузией", - отмечается в публикации.

Напомним, в результате обрушения здания в Батуми погибли 6 человек. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что в связи с инцидентом задержаны 3 человека, еще 3 находятся в розыске.