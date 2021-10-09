https://news.day.az/politics/1389618.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии
МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило Грузии соболезнования.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД.
"Глубоко опечалены известием об обрушении семиэтажного жилого дома в Батуми. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан выражает солидарность с дружественной Грузией", - отмечается в публикации.
Напомним, в результате обрушения здания в Батуми погибли 6 человек. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что в связи с инцидентом задержаны 3 человека, еще 3 находятся в розыске.
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