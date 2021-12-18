Спрос будет с Армении: США и ЕС видят провокации ереванских реваншистов

"США приветствуют последние встречи в Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - написал в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. "Мы решительно поддерживаем прямые связи, чтобы принести мир в регион", - отметил он. И это далеко не единственная позитивная оценка брюссельской встречи руководителей Азербайджана и Армении.

Ранее лидеры ЕС и стран "Восточного партнерства" назвали встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе "крайне позитивным шагом после 30 лет конфликта". Также напомню, что глава нашего государства выступил на саммите глав государств Восточного партнерства в Брюсселе и подчеркнул вклад президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев отметил, что переговоры носили детальный характер, в которых обсуждались такие вопросы, как нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитация и демаркация границ, строительство транспортной инфраструктуры, в частности железнодорожной линии. Наконец, крайне позитивным заявлением отметился и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Достигнутые с Президентом Азербайджана договоренности о строительстве железной дороги при их реализации изменят политическую, экономическую среду в регионе, а также среду безопасности", - заявил он в четверг на заседании правительства РА. Ранее Пашинян сообщил, что в Брюсселе на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым достигнута договоренность о строительстве железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз.

"Не хочу переоценивать значение договоренности с Азербайджаном. Но, с другой стороны, нельзя и недооценивать. Это важная договоренность и я надеюсь, что мы с точностью ее осуществим. Это важный проект, который изменит экономическую, политическую среду в регионе, а также среду безопасности", - добавил армянский премьер.

Также упомяну о том, что по инициативе члена правящей фракции парламента Армении "Гражданский договор", главы комиссии по внешним отношениям Эдуарда Агаджаняна в Ереване прошла закрытая встреча бывшего советника экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна - Жирайра Липаритяна с депутатами этой фракции. Об этом сообщила армянская газета "Грапарак".

Отмечается, что идея организации встречи принадлежит премьер-министру Николу Пашиняну. Согласно сообщению, Пашинян "командировал" ныне профессора Мичиганского университета Липаритяна в парламент для продвижения тезисов своей книги "Белая бумага". В книге говорится, что армяне должны установить добрососедские отношения с турками без предварительных условий, отказаться от признания требований в связи с "геноцидом", подписать мирное соглашение с Азербайджаном и никаких условий при этом относительно статуса Нагорного Карабаха не выдвигать.

Казалось бы, все говорит о том, что наметилась очень положительная, многообещающая динамика в вопросе установления долгосрочного мира в регионе. Но в том все и дело, что в самой Армении активизировались донельзя силы, больные реваншизмом и жаждущие сорвать все договоренности, достигнутые между Президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

К примеру, депутат от оппозиционного кочаряновского блока "Армения" Андраник Теванян, выражая свое отношение к заявлениям Липаритяна, назвал его "турецким диверсантом".

"На днях ворота парламента широко распахнулись перед активным представителем и лоббистом турецкой пропаганды Жирайром Липаритяном. Его приняло в парламенте правящее большинство. Это очень плохой месседж. По сути, это значит, что для Армении приемлемы предусловия, озвученные ранее турецкой стороной... Липаритян открытым текстом заявил, что все предусловия Турции, а именно признание Карабаха в составе Азербайджана, не преследование официальным Ереваном цели международного признания "геноцида армян", предоставление Азербайджану коридора через Сюник (Зангезур) должны быть незамедлительно выполнены армянской стороной. Этот человек принес с собой черную метку для Армении. Он желает свести нашу страну к состоянию белого листа. Так он делает свою работу, ведь он турецкий диверсант", -заявил он.

И это не единственное такое заявление. "Эти власти продолжают оставаться выгодными Турции и Азербайджану", - заявил в интервью Пятому телеканалу депутат фракции "Армения" Андраник Теванян, передает Yerevan Today. Комментируя вчерашнее заявление главы МИД Турции о нормализации отношений с Арменией, Теванян сказал: "Пашинян ради сохранения кресла занимается геополитической проституцией".То есть, все инициативы , направленные на установление мира в регионе, активно торпедируются армянской оппозицией.

Активничают в этом направлении и СМИ РА. "Поразительно, но пришедший к власти на волне ожиданий невероятных перемен к лучшему, Пашинян вошел в историю Армении, как руководитель страны, накликавший невероятное количество бед. Причем, не локального, а глобального масштаба. И он не чувствует, что не прав", говорится в статье под названием "Для чего Никол Пашинян укрепляет диктатуру пораженцев?" на сайте "Арменианрепорт".

И все это происходит на фоне стремительного падения рейтинга Никола Пашиняна. "Падение рейтинга нынешних властей Армении объясняется тотальным разочарованием общества в правящей силе и ее лидере Николе Пашиняне," - считает политтехнолог Армен Бадалян. По его словам, ни одно из обещаний правящая команда, пришедшая к власти в 2018 году, не выполнила.

"Если бросить ретроспективный взгляд, то можно увидеть, что никаких положительных изменений, никаких серьезных реформ за эти три с лишним года не было. Наоборот, многие шаги и решения властей затем обернулись катастрофическими последствиями для простых граждан", - считает Бадалян.

При этом, в то, что оппозиция в Армении сможет воспользоваться ростом протестных настроений и падением рейтинга властей, политтехнолог не верит. Предпосылок того, что оппозиция сможет оседлать волну недовольства и сместить правящую силу, он тоже не видит. Может быть так оно и есть на самом деле. Но то, что реализовать все то, чему уже рукоплещут в Вашингтоне и Брюсселе будет очень сложно, учитывая армянские реалии, это очевидный факт. Но, в случае срыва достигнутых договоренностей, и в США и в ЕС могут убедиться, по чьей вине это произошло. И осуществить соответствующие шаги по давлению на Армению.

Акпер Гасанов