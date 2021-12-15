Брюссель, как зеркало: сила и правда Ильхама Алиева, ложь и провокации Никола Пашиняна

Это была очень полезная встреча. Азербайджан как победившая в 44-дневной войне страна в очередной раз продемонстрировала всему миру свое благородство. Президент Азербайджана Ильхам Алиев очень конкретно и четко указал на готовность нашей страны делать шаги к миру в регионе. Глава нашего государства на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом обезоружил официальный Ереван и его покровителей.

Они ведь с пеной у рта пытаются доказать, что наша страна имеет планы по захвату территорий Армении. Они отчаянно лгут, пытаясь предстать в роли "жертвы оккупации". И это, будучи страной, которая почти тридцать лет удерживала азербайджанские земли под своей оккупацией, игнорируя резолюции ООН и попирая международное право! Они открыто живут мечтой о военном реванше, для которого у армянских националистов в реальности нет никаких возможностей.

"Карабах должен иметь прямую и неконтролируемую общую границу с Арменией, и наши оккупированные территории должны быть возвращены", - написал в Twitter один из руководителей никем не признанного самообразования сепаратистов Артак Бегларян. Это были слова провокатора, толкающего Армению и Азербайджан в ад новой войны.

Ровно тем же - провокациями, которые в итоге привели к 44-дневной войне, занимался премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он и его гражданская супруга делали совершенно неуместные заявления. Самым вызывающим из которых были слова Пашиняна о том, что "Карабах - это Армения и точка". Плюс, экс-министр обороны РА, ныне находящийся под следствием Давид Тоноян, что-то лепетал про захват новых азербайджанских земель.

Все это видели и слышали во всем мире. Вот и сейчас все увидели, что официальный Ереван и подконтрольные ему карабахские сепаратисты снова стали на тонкий лед провокаций. И на их фоне особо выигрышно выглядит позиция Азербайджана, Президент которого заявил, что наша страна привержена миру и прилагает усилия для минимизации риска любой новой войны на Южном Кавказе.

Нет никаких сомнений в том, что не только генсек НАТО или председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель, но и все мировое сообщество увидели невероятный контраст в речах и поведении руководителей Азербайджана и Армении. Безусловно, все они сделают соответствующие выводы. Тем более, что в Брюсселе было продемонстрировано еще одно коренное отличие между Азербайджаном и Арменией.

Глава нашего государства заявил, что правовые режимы в Зангезурском и Лачинском коридорах между Азербайджаном и Арменией должны совпадать: При этом, он указал на то, что в трехстороннем заявлении (лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года) ясно говорится, что Азербайджан обеспечивает безопасную и беспрепятственную связь между Карабахом и Арменией, а Армения предоставляет такую же безопасную и беспрепятственную связь между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой.

Это правда. Все это прописано в 9 пункте трехстороннего заявления, которое подписал Никол Пашинян. В этой связи уместно будет напомнить, что на прошлой неделе депутат парламента Армении от фракции "Честь имею" Анна Мкртчян процитировала этот самый 9-ый пункт заявления от 9 ноября 2020 года. И не просто процитировала, а задала убийственный и логичный вопрос армянскому премьеру.

"Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской АР с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Сейчас возникает вопрос: что это, если не коридор длинной в несколько километров?", - поинтересовалась Анна Мкртычян.

И припертый к стенке Никол Пашинян тогда заявил: "Да, мы готовы и заинтересованы в открытии всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе в том контексте, что западные районы Азербайджана должны получить железнодорожную и автомобильную связь с Нахчыванской Автономной Республикой, а Армения по территории Азербайджана - с Ираном и Россией".

И вот, ступив на бельгийскую землю, он принялся опровергать самого себя, пускаясь в схватку со здравым смыслом. "Азербайджан пытается ввести в тупик вопрос об открытии региональных коммуникаций", - написал Пашинян на своей странице в Facebook. Кажется, пьянящий воздух свободы сыграл с Воваевичем злую шутку. Он решил отбросить в сторону остатки стеснения, представ в облике лжеца.

Все приехавшие в Брюссель политики увидели, что премьер-министр Армении пытается доказать, что не было никакого трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года, не было в том заявлении 9-го пункта, не было подписи Пашиняна под данным документом, не было критики оппозиции в адрес Воваевича за автограф под этой официальной бумагой и не было вынужденных признаний Пашиняна о том, что западные районы Азербайджана должны получить железнодорожную и автомобильную связь с Нахчыванской Автономной Республикой.

Да, Пашинян на полном серьезе пытается убедить всех, что не было и многочисленных инициатив официального Баку по установлению долгосрочного мира, по подписанию большого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, по взаимному признанию границ. Воваевич тужится уверить всех даже в том, что наша страна против открытия коммуникаций, а значит против открытия Зангезурского коридора! И это, доложу я вам, прекрасно. Потому, что чем больше примеров того, как примитивна и провокационна лживая политика Армении, тем больше понимания находит в мире справедливая, обоснованная, миролюбивая политика Азербайджана.

Акпер Гасанов