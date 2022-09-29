Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Германии

Новоназначенный посол Азербайджана в Германии Насими Агаев вручил верительные грамоты федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Германии.

Отмечено, что президент Германии побеседовал с послом. В беседе приняли участие советник по внешней политике президента Германии, госсекретарь МИД и другие официальные лица.

Посол Насими Агаев передал главе государства Германии приветствия Президента Азербайджана. Дипломат отметил, что на новой должности приложит усилия для дальнейшего углубления и укрепления двусторонних отношений.

Со своей стороны президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил за приветствия Президента Ильхама Алиева, попросил передать его искренние приветствия главе Азербайджанского государства.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по развитию азербайджано-германских отношений, вопросам региональной безопасности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во время церемонии, проведенной во дворце Бельвю (Bellevue ) президента Германии в Берлине, был поднят государственный флаг Азербайджана.