НПО Азербайджана выразили протест против заявлений Human Rights Watch и Amnesty International

НПО Азербайджана ответили в социальных сетях Human Right Watch и Amnesty International, обвиняющим Азербайджан в блокировании Лачинской дороги, сообщает в пятницу Day.Az.

"Дорога открыта, и проведение мирной акции не накладывает никаких ограничений на передвижение транспортных средств в гуманитарных целях. Участниками акции создаются условия для беспрепятственного проезда машин снабжения для обеспечения жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, необходимыми продуктами питания, пассажирских транспортных средств, скорой медицинской помощи, а также для свободного проезда транспортных средств Международного комитета Красного Креста по Лачинской дороге", - отмечают азербайджанские НПО.

В то же время НПО довели до сведения Human Right Watch и Amnesty International тот факт, что армяне незаконно эксплуатируют природные ресурсы Азербайджана, а международные организации закрывают на это глаза, и призвали их выразить протест по этому поводу.