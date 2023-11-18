https://news.day.az/politics/1615441.html Пашинян утверждает, что Азербайджан и Армения договорились по основным принципам мирного соглашения
Пашинян утверждает, что Азербайджан и Армения договорились по основным принципам мирного соглашения
Азербайджан и Армения смогли договориться по основным принципам мирного договора.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.
"Это произошло в результате моих встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе при посредничестве главы Совета ЕС Шарля Мишеля", - сказал он.
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