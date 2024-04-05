Еще одно подтверждение авторитета Президента Ильхама Алиева в мире

Автор: Эмин Алиев,

Главный редактор АМИ Trend

Вечером 4 апреля пресс-служба Президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила, что главе государства позвонила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В ходе телефонного разговора был поднят вопрос о предстоящей 5 апреля в Брюсселе трехсторонней встрече. Президент Ильхам Алиев, как и при обсуждении с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, высказал позицию азербайджанской стороны в связи с данной встречей и отметил важность региональной инклюзивности", - говорилось в сообщении.

В пресс-службе азербайджанского лидера также отметили, что обсуждались и другие вопросы, в частности, энергетическое сотрудничество и СОР29 в Баку. Урсула фон дер Ляйен также подтвердила готовность Европы помочь Азербайджану в вопросе разминирования освобожденных территорий.

Фон дер Ляйен, разумеется, звонила Президенту Ильхаму Алиеву вовсе не для того, чтобы обсудить только насущные вопросы двустороннего сотрудничества. Глава Еврокомиссии вслед за госсекретарем США Энтони Блинкеном позвонила главе государства для того, чтобы разъяснить позицию Брюсселя и заверить его в том, что по итогам завтрашней встречи ЕС-США-Армения в Брюсселе не будет подписано никаких документов против нашей страны.

Один тот факт, что госсекретарь США и глава Еврокомиссии проводят переговоры и консультации с Президентом Ильхамом Алиевым, пытаются объяснить свои позиции по отношению к ситуации является лучшим показателем авторитета главы азербайджанского государства в мире, его политического веса.

К слову, о предстоящей встрече в Брюсселе. Аттракцион невиданной щедрости от Запада Еревану вызвал обеспокоенность не только в Баку. МИД России, в частности, предостерег Армению от хождения на поводу Запада, призвав Ереван вспомнить, "куда страны Запада приводят своих союзников". МИД Турции, в свою очередь, заявил, что встреча в Брюсселе подорвет нейтралитет. "Запланированная инициатива, исключающая участие Азербайджана, не послужит миру, а создаст почву для превращения Южного Кавказа в арену геополитических конфликтов", - заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве. Единственная страна региона, которая решила промолчать - это Иран. Тегеран, который в последние несколько лет несколько раз в неделю заявлял о каких-то "красных линиях", которые якобы "никому не позволит пересечь", когда речь заходила о восстановлении суверенитета Азербайджана или Зангезурском коридоре, прикинулся слепым, глухим и немым, будто не замечая встречу в Брюсселе.

Если же рассматривать брюссельскую встречу в целом, то выгодна она только ее организаторам - США и ЕС. Никакой пользы армяно-азербайджанской нормализации она не принесет, дополнительных возможностей для стран региона не создаст. Выиграет ли от нее Армения? Скорее нет, чем да: имеющиеся экономические связи будут разорваны, ответные действия Москвы на сближение с Западом предсказуемы и очевидны, а получит ли Ереван обещанное от США и ЕС - большой вопрос, особенно если учесть предыдущий опыт постсоветских стран в сближении с Западом.

Что же касается Азербайджана, то никакие встречи в Брюсселе и обещания третьих стран Еревану не изменят существующей реальности в регионе, созданной Президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджан остается лидером региона и в военном, и в экономическом, и в геополитическом плане - и это понимают и на Западе. Вашингтон и Брюссель прекрасно понимают силу Азербайджана, значение нашей страны и авторитет ее лидера. Именно поэтому и Блинкен, и фон дер Ляйен провели переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым накануне брюссельского мероприятия. Потому что они понимают, что без учета интересов и мнения Азербайджана в нашем регионе ничего не происходит и ничего не решается. Благодаря авторитету Президента Ильхама Алиева.