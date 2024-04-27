https://news.day.az/politics/1655776.html Задержан военный преступник, участвовавшего в 44-дневной войне - ВИДЕО
Задержан военный преступник, участвовавшего в 44-дневной войне - ВИДЕО
В Армении продолжаются массовые протесты, организованные противниками мирного договора и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, местная полиция начала применять силу для разгона и задержания протестующих.
Отмечается, что среди задержанных есть и Григор Григорян, которого называют "полковником в запасе".
Военный преступник Григорян участвовал в 44-дневной войне и является председателем террористической организации "Союз ветеранов Карабахской войны".
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