Декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется

Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией успешно выполняется.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком составе.

"Наши отношения развиваются на основе декларации, которую мы с Вами подписали еще в начале 2022 года, она успешно выполняется, и хороший импульс развитию наших двусторонних связей был придан в ходе Вашего визита в апреле этого года в Москву. Торгово-экономические связи развиваются успешно", - подчеркнул глава российского государства.