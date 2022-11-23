Квентин Тарантино раскритиковал актеров Marvel

Режиссер Квентин Тарантино раскритиковал популярность актеров, сыгравших в проектах студии Marvel. Его слова цитирует Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть все эти актеры, которые стали известными, играя этих персонажей. Но они не кинозвезды", - заявил кинематографист. Тарантино уточнил, что он считает звездами героев кинокомиксов, а не артистов, представивших их в фильмах.

Режиссер объяснил, что он "не ненавидит фильмы Marvel, но не любит их за то, что они являются "единственным продуктом, которым Голливуд заинтересован в создании в наши дни".