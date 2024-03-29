Ди Каприо и его девушка Виттория Черетти обручились

Известный 49-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо обручился со своей 25-летней девушкой, моделью Витторией Черетти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, такую информацию предположили американские СМИ увидев на безымянном пальце правой руки девушки блестящее кольцо.

В частности, кольцо на пальце модели заметили, когда она была на обеде со своим возлюбленным во вторник, 26 марта, в мексиканском ресторане Yuca's в Лос-Анджелесе.

Звезда фильма "Титаник" и "Легенда Хью Гласса" надел для выхода повседневный образ с белой футболкой и шортами, дополнив все он черной бейсболкой LA Dodgers и маской на подбородке. Тем временем итальянская модель надела низкие мешковатые джинсы с поясом и черно-белый свитер поверх белой майки. Ее волосы были собраны, а образ она дополнила солнцезащитными очками и кучей серебряных ожерелий из цепочек. Но больше всего внимание привлекло кольцо на ее пальце.

Пока неизвестно, действительно ли обручальное кольцо на пальце модели является помолвочным и пара действительно готовится к свадьбе, или это просто украшение. Стоит отметить, что Ди Каприо и Черетти встречаются с прошлого лета, хотя появлялись слухи, что пара временно расходилась. Хотя Ди Каприо никогда раньше не был женат, в течение многих лет его связывали со многими актрисами и моделями. А вот Черетти ранее в течение трех лет была замужем за итальянским диджеем Маттео Миллери.

Однако уже впоследствии источник приближенный к паре не подтвердил, что слухи о помолвке действительны. Оказалось, что Черетти просто носит кольцо на этом пальце.

"Леонардо Ди Каприо не помолвлен со своей девушкой Витторией Черетти, несмотря на недавние предположения, вызванные тем, что Черетти носит кольцо на левой руке", - отметил источник.

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