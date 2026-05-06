Раскрыта стоимость кольца Николь Кидман на Met Gala

Голливудская актриса Николь Кидман в кольце за $660 тысяч посетила ежегодный благотворительный бал Met Gala, который прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Николь Кидман позировала перед фотографами в красном макси-платье Chanel, украшенном пайетками и перьями. Актриса также надела массивное кольцо с синими и красными драгоценными камнями того же бренда. По информации журналистов, стоимость ювелирного изделия составляет $660 тысяч. Завершением образа знаменитости стали массивные серьги. Артистка вышла на красную дорожку с уложенными волосами и вечерним макияжем.

Бал Института костюма Met Gala прошел 4 мая в Нью-Йорке. Тема в этом году звучала как "Мода - это искусство". Среди гостей мероприятия также были Хайди Клум, Бейонсе, Джиджи Хадид, Крис Дженнер, Кайли Дженнер, Кендалл Дженнер, Рианна, Кара Делевинь и другие звезды.