Лиза Кудроу раскрыла правду о Россе из «Друзей»

Актриса Лиза Кудроу вступила в давнюю дискуссию фанатов о статусе отношений Росса и Рэйчел. Ее слова передает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кудроу заявила, что Росс (в исполнении Дэвида Швиммера) был "плохим парнем" и что Рэйчел (героиня Дженнифер Энистон) не стоило возобновлять с ним отношения.

Актриса особенно раскритиковала реакцию Росса на проблемы Рэйчел на работе. По ее мнению, поведение героя было "ужасным": он срывался из‑за пустяков, проявляя недостаточно поддержки в трудный момент для партнерши.