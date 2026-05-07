Виктория Бекхэм об обвинениях старшего сына: «Никогда не давила»

Дизайнер Виктория Бекхэм высказалась об обвинениях старшего сына Бруклина. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-шоу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я никогда не давила. Мы всегда старались защищать детей, насколько это возможно, и мы всегда были очень близки. В конечном счете, мы только хотим, чтобы дети были трудолюбивыми и создали свою собственную империю со своими личными проектами", - высказалась Бекхэм.

20 января Бруклин Бекхэм опубликовал серию Stories, в которых обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. Он также заявил, что родственники всячески пытались испортить его отношения с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм.

А в феврале сын дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм публично поздравил супругу с Днем святого Валентина и опубликовал фото, на котором они прижимались друг к другу. Повар был запечатлен полуобнаженным, а его жена предстала в белом топе и очках.

"С Днем святого Валентина, малышка. Я самый счастливый человек на свете, потому что могу каждый год называть тебя своей валентинкой. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и я всегда буду защищать и любить тебя", - подписал фото Бекхэм.