В Загатале дикий зверь проник во двор и напал на хозяина дома
В Загатале хищник проник во двор и напал на хозяина дома.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Муганлы.
Ночью на приусадебный участок местного жителя Чингиза Танрыгулу оглу Ахмедова 1973 г.р. проник шакал и, напав на хозяина дома, укусил его за пальцы и поцарапал руки, когда тот хотел прогнать животное со двора.
С помощью соседей Ч.Ахмедову удалось спастись от хищника. Животное убили. Получившего травмы мужчину доставили в Загатальскую центральную районную больницу.
Как заявили местному бюро Report в медицинском учреждении, раненому была оказана первая медицинская помощь, ему ввели вакцину против бешенства и выписали на амбулаторное лечение с условием прохождения периодического контроля.
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