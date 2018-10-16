В Загатале дикий зверь проник во двор и напал на хозяина дома

16 октября 2018 14:24

В Загатале хищник проник во двор и напал на хозяина дома. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Муганлы. 

Ночью на приусадебный участок местного жителя Чингиза Танрыгулу оглу Ахмедова 1973 г.р. проник шакал и, напав на хозяина дома, укусил его за пальцы и поцарапал руки, когда тот хотел прогнать животное со двора.  

С помощью соседей Ч.Ахмедову удалось спастись от хищника. Животное убили. Получившего травмы мужчину доставили в Загатальскую центральную районную больницу. 

Как заявили местному бюро Report в медицинском учреждении, раненому была оказана первая медицинская помощь, ему ввели вакцину против бешенства и выписали на амбулаторное лечение с условием прохождения периодического контроля.  

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