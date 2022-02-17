https://news.day.az/society/1436738.html По фактам незаконной вырубки лесов возбуждено 5 уголовных дел
По фактам незаконной вырубки лесов возбуждено 5 уголовных дел
Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает борьбу с незаконной вырубкой лесов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по результатам предварительных следственных мероприятий при участии специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Управлением внеуголовного производства Генпрокуратуры возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев в Сумгайыте, а также в Лянкяранском, Лерикском и Хачмазском районах.
Уголовные дела возбуждены по статьям УК 259.1, 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев) и 314.1 (халатность).
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