По фактам незаконной вырубки лесов возбуждено 5 уголовных дел

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает борьбу с незаконной вырубкой лесов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по результатам предварительных следственных мероприятий при участии специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Управлением внеуголовного производства Генпрокуратуры возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев в Сумгайыте, а также в Лянкяранском, Лерикском и Хачмазском районах.

Уголовные дела возбуждены по статьям УК 259.1, 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев) и 314.1 (халатность).