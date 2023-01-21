В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, 68 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.