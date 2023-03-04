Сегодня вечером на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Гарабёрк Уджарского района, столкнулись легковые автомобили "Mercedes" и "Hyundai".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, после этого автомобиль марки "Hyundai" съехал с дороги и упал в канал. В результате ДТП 7 человек получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы в Уджарскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.