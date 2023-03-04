https://news.day.az/society/1543596.html В Уджаре автомобиль упал в канал, 7 пострадавших - ФОТО
В Уджаре автомобиль упал в канал, 7 пострадавших - ФОТО
Сегодня вечером на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Гарабёрк Уджарского района, столкнулись легковые автомобили "Mercedes" и "Hyundai".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, после этого автомобиль марки "Hyundai" съехал с дороги и упал в канал. В результате ДТП 7 человек получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы в Уджарскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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