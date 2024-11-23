В каких школах Азербайджана возобновились занятия?

Сегодня в школах Азербайджана с шестидневной учебной неделей возобновились занятия после осенних каникул.

Как сообщает Day.Az, в школах с пятидневной учебной неделей уроки начнутся с 25 ноября.

Осенние каникулы для большинства школьников, за исключением специализированных учреждений, проходили с 12 по 22 ноября в связи с решением Кабинета министров, связанным с проведением климатической конференции COP29 в Баку. Таким образом, в средних школах осенние каникулы начались 8 ноября и завершатся 25 ноября.

Отметим, что недавно в Азербайджане предложили изменить даты отопительного сезона для школ.