https://news.day.az/society/1709884.html В каких школах Азербайджана возобновились занятия? - ПОДРОБНОСТИ Сегодня в школах Азербайджана с шестидневной учебной неделей возобновились занятия после осенних каникул. Как сообщает Day.Az, в школах с пятидневной учебной неделей уроки начнутся с 25 ноября.
В каких школах Азербайджана возобновились занятия? - ПОДРОБНОСТИ
Сегодня в школах Азербайджана с шестидневной учебной неделей возобновились занятия после осенних каникул.
Как сообщает Day.Az, в школах с пятидневной учебной неделей уроки начнутся с 25 ноября.
Осенние каникулы для большинства школьников, за исключением специализированных учреждений, проходили с 12 по 22 ноября в связи с решением Кабинета министров, связанным с проведением климатической конференции COP29 в Баку. Таким образом, в средних школах осенние каникулы начались 8 ноября и завершатся 25 ноября.
Отметим, что недавно в Азербайджане предложили изменить даты отопительного сезона для школ.
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