Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 25 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром местами ожидается моросящий дождь, а вечером прогнозируются переменные дожди. Периодически усиливающийся северо-западный ветер после полудня ослабнет.

Температура воздуха составит ночью 9-11° тепла, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм рт.ст. до 763 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, в горах возможен снег. Временами туман. Умеренный западный ветер в отдельных районах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью 0-2° мороза, днем 2-6° тепла.